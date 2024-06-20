Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde seyir halinde olan otomobille çarpışan 60 yaşındaki motosikletli ağır yaralandı. Kalbi duran ve sağlık ekipleri tarafından kalp mesajı ile hayata döndürülen adam kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Kartepe ilçesinde seyir halinde olan otomobil ile motosikletli çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklette bulunan 60 yaşındaki Salih Altınkaya savruldu. Altınkaya ağır şekilde yaralanırken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran Altınya’ya kalp mesajı yaptı. Uzun uğraşlar neticesinde kalbi çalışan ve ambulansla hastaneye kaldırılan motosikletli şahıs, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Altınkaya’nın güvenlik görevlisi olduğu, işe gitmek için yola çıktığı ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.