Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2 katlı binada fırının bacasından çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

Edinilen bilgiye göre, Karabaş Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde 2 katlı binanın 1. katındaki fırının bacası saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Yükselen alevleri fark eden fırın çalışanları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında 1'i fırın çalışanı olmak üzere 3 kişi dumandan etkilendi. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişinin tedavisini ambulansta yaparken, 1 kişi Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, yangın sırasında çevrede toplanan vatandaşların merakla olayı izlediği, bazı kişilerin ise cep telefonlarıyla o anları görüntülediği görüldü. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.