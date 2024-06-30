İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, Japonya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nı kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Japonya’da düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda mücadele eden İşitme Engelliler Erkek Milli Takımı, büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu oldu.

Milliler, final müsabakasında karşılaştığı İtalya’yı 25-18, 25-13 ve 25-22’lik setlerle 3-0 mağlup etti. Bu zaferle birlikte, ay-yıldızlılar şampiyonada oynadığı tüm maçları kazanarak namağlup dünya şampiyonu olma unvanını elde etti.