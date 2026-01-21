Genç işsizliğini azaltmak ve nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla 2026’ya güçlü bir başlangıç yapan İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programları kapsamında verilen ödemeleri artırdı. Meslek edinirken gelir elde etmek isteyen gençler için belirlenen yeni tutarlar, aile bütçesine katkı sağlayacak düzeye ulaştı.

Aylık Ödeme Asgari Ücretle Yarışıyor: 19.250 TL!

İŞKUR'un işverenle iş arayanı buluşturduğu ve "işi işte öğrenme" fırsatı sunduğu programlara katılan gençlerin günlük harcırahları arttı.

Yapılan son zamla birlikte; programa tam katılım sağlayan bir gence ödenen aylık tutar 19.250 TL seviyesine ulaştı. Bu rakam, özellikle üniversite öğrencileri ve yeni mezunlar için "can suyu" niteliğinde.

7 Günlük Kazanç Dikkat Çekti: Tam 9.625 TL

Yeni tarifenin en çarpıcı detayı ise kısa süreli katılımlarda ortaya çıkan rakam oldu. Programın ödeme planına göre;

Katılımcının sadece 7 günlük (bir haftalık) bir periyotta hak ettiği ödeme tutarı 9.625 TL 'ye tekabül ediyor.

Bu yüksek günlük yevmiye, gençlerin programa olan ilgisini artırdı. Kısa sürede ciddi bir nakit desteği sağlayan program, harçlık ihtiyacını fazlasıyla karşılıyor.

Kimler Başvurabilir? Şartlar Neler?

Bu dev destekten yararlanmak isteyenler için kapılar açık. İŞKUR'a kayıtlı olan ve aşağıdaki şartları taşıyan herkes başvuru yapabiliyor:

Yaş: 15 yaşını tamamlamış olmak. Durum: İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak (Öğrenciler de katılabilir). Engel: İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısmı olmamak. Emeklilik: Emekli olmamak.

Başvurular Nereden?

Gençlere meslek kapısını aralarken ceplerini de dolduran bu programa başvurular; İŞKUR e-Şube üzerinden online olarak veya 81 ildeki İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen giderek yapılabiliyor.

Uzmanlar, kontenjanların sınırlı olduğu bazı sektörler için gençlerin 20 Ocak itibarıyla başvurularını hızlandırmasını tavsiye ediyor.