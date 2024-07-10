Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, bu haftanın küresel piyasalar için kritik olduğunu vurgulayarak, yarının önemli gelişmelere sahne olacağını belirtti. TV100'deki yazısında, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına ve ABD enflasyon verilerine dikkat çeken Memiş, şunları kaydetti:

"Powell, ABD Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde olduğunu ancak son aylarda iyileşme kaydedildiğini belirtti. Powell, daha iyi ekonomik verilerin faiz indirimine zemin hazırlayacağını ifade etti. Fed, faiz oranlarının uzun süre yüksek kalmasının istihdam ve ekonomi üzerinde risk oluşturmasından endişe ediyor. Bir sonraki politika adımının faiz artışı olması pek olası görünmüyor."

Powell'ın açıklamalarının ardından 10 yıllık tahvil faizinin 4,3 baz puan artarak yüzde 4,312'ye, 2 yıllık tahvil faizinin ise 2,3 baz puan artarak yüzde 4,641'e yükseldiğini belirten Memiş, şimdi sıranın ABD enflasyon verilerine geldiğini söyledi.

Memiş, yarın ve Cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalarda sert dalgalanmalara yol açabileceğini vurguladı. "Yönün aşağı mı yukarı mı kırılacağı belirsiz. Piyasa çok sıkışmış durumda ve gergin bekleyiş sürüyor. Dar bant aralığında hareket eden piyasa, yarını bekliyor," dedi.

Memiş, dolar endeksi (DXY) için 104,80 seviyesini, aşağıda 103,80 ve yukarıda 105,80 seviyelerinin olduğunu belirtti. Ons altın (XAU/USD) için 2.360 dolar seviyesini, aşağıda 2.280 dolar ve yukarıda 2.460 dolar seviyelerinin olduğunu, ons gümüş (XAG/USD) için ise 30,80 dolar seviyesini, aşağıda 28,80 dolar ve yukarıda 32,80 dolar seviyelerinin olduğunu aktardı. Bitcoin (BTC) için ise 57.843 dolar seviyesinin yanı sıra, aşağıda 55.000 dolar ve yukarıda 65.000 dolar seviyelerinin önemli olduğunu ifade etti.

Memiş, piyasanın merkez bankalarının kontrolünde olduğunu ve serbest piyasa fiyatlamasının bulunmadığını belirterek, "Bu ortamda kısa vadeli pozisyon almak cesaret ister. Perşembe günü önemli gelişmeler yaşanacak. Tedbirlerinizi ona göre alın," diye ekledi.