Türkiye’de dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olan e-faturaya geçiş süreci, işletmeler için zorlayıcı olabiliyor. Bilişim sektörünün 27 yıldır öncülerinden olan Mert Software & Electronics, geliştirdiği Sysmondax yazılımı ile bu süreci kolaylaştırarak firmaların yükünü hafifletmeyi hedefliyor. İşletmelerin mali yükümlülüklerini daha etkin ve verimli bir şekilde yönetmelerine imkan tanıyan bu yazılım, kullanıcı dostu arayüzü ve kapsamlı özellikleri ile dikkat çekiyor.

Mert Software & Electronics Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçınsoy, “e-fatura sistemine geçiş, birçok işletme için karmaşık ve zaman alıcı bir süreç olabiliyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için bu süreç, ek maliyetler ve operasyonel zorluklar doğurabiliyor. Geleneksel fatura sisteminden dijital sisteme geçişte yaşanan veri uyumsuzlukları, teknik aksaklıklar ve yasal uyum gereklilikleri, işletmelerin karşılaştığı başlıca zorluklar arasında yer alıyor. Geliştirdiğimiz Sysmondax yazılımı ile öncelikle, e-faturaya geçiş sürecinin hızlanmasını ve kolaylaşmasını sağlayarak, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırıyoruz dedi.



E-faturaya geçmek için son günün 1 Temmuz olduğuna dikkat çeken Yalçınsoy ayrıca yazılımın kolay ve anlaşılır bir arayüz sunarak kullanıcıların e-fatura işlemlerini rahatça gerçekleştirmesini sağlarken, mevcut fatura verilerinin otomatik olarak e-fatura formatına dönüştürülmesinin mümkün olduğunu ve manuel veri giriş hatalarının minimize edildiğini belirtti.

Güncel mevzuatlarla uyumlu olarak tasarlanan Sysmondax kullanıcıların yasal yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmelerine yardımcı olurken, kolay entegrasyon sağlayarak, işletmelerin mevcut sistemlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamaka ve dijital arşivleme özellikleri sayesinde kâğıt kullanımını azaltarak çevre dostu bir çözüm sunuyor.