Kafkasspor’a ilk yılında play-off oynatan başarılı teknik adam kendisi hakkında Bursa medyasında çıkan haberler üzerine gazetemize açıklamada bulundu.

Celal Ter başkanlığında Kafkasspor’da kendisini çok mutlu hissettiğini ve önceliğinin hala Kafkasspor olduğunu söyleyen Teknik Direktör İsmail Güldüren, yapılacak kongreyi beklediğini söyledi.

Birçok kulübün kendisi ile temas kurduğunu ancak kendilerine olumsuz dönüş yaptığını ifade eden başarılı teknik adam, “Kafkasspor’un kongresi olacak. Celal Ter başkanımızın alacağı kararı bekliyoruz bizlerde. Ben Kafkasspor’da kendimi oldukça mutlu hissediyorum. Kulüplerin şahsımı istemesi elbette onura edici bir durum. Ancak benim ilk önceliğim Kafkasspor olacak. Çünkü Ben Kafkasspor’da kalmak istiyorum. Burası benim adeta yuvam gibi” diye konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ