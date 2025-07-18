Bursa’nın manevi mimarlarından biri olarak gösterilen İsmail Hakkı Bursevi, vefatının 300’üncü yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir programla anıldı.

Bursa’daki İsmail Hakkı Bursevi Camii’nde gerçekleştirilen anma programına Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Nilüfer Kaymakamı Murat Süzen, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Kur’an kursundaki çocuklar katıldı. Anma programında önce Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından Mevlid-i Şerif okundu. Manevi atmosferin hakim olduğu programda, Bursevi’nin hayatı, eserleri ve tasavvuf düşüncesine katkıları üzerine bilgiler paylaşıldı.