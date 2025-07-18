Tuzla açıklarında zıpkınla balık avcılığı yapan Ulaş Kocabaş, Marmara Denizin’in derinliklerinde koruma altında bulunan caretta carettayı ilk kez görüntüledi.

İstanbul’da yaşayan ve profesyonel olarak insan kaynakları yöneticiliği yapan Ulaş Kocabaş, yaklaşık 15 yıldır hobi olarak zıpkınla balık avcılığı yapıyor. Kocabaş, dün öğle saatlerinde Tuzla açıklarında dalış yaptığı sırada Marmara Denizi’nde nadir görülen bir caretta caretta ile karşılaştı. Ülkemizde koruma altında bulunan ve genellikle Akdeniz bölgesinde rastlanan caretta carettanın, Marmara Denizi’nde su altında görüntülenmesi hayrete düşürdü. Oldukça sağlıklı olduğu görülen deniz kaplumbağası, bir süre kameraya yansıdıktan sonra hızla uzaklaşarak gözden kayboldu.

"Canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum"

Ulaş Kocabaş, "Dün İstanbul Tuzla açıklarında yine dalış yaparken, öğle saatlerinde Marmara Denizi’nde daha önce hiç görmediğimiz ve ülkemizde koruma altında bulunan bir caretta caretta ile karşılaşmak nasip oldu. Kendisinin su altındaki görüntülerini çektim. Normalde Marmara’da caretta caretta görüntülenmez; bugüne kadar sadece kıyıya vurmuş ya da ağlara takılmış şekilde görülmüşlerdi. Ancak su altında, canlı bir şekilde ilk defa benim görüntülediğimi düşünüyorum." dedi.

"Hızla kaçmasından dolayı sağlıklı olduğunu gözlemledim"

Caretta Caretta’nın sağlık olduğuna değinen Kocabaş, "Suların ısınmasıyla birlikte Akdeniz sularının alt akıntılarla Marmara’ya girdiğini biliyoruz. Ayrıca İzmit Körfezi’nde yapılan temizlik çalışmaları ve müsilajla mücadele sonrası bölgemizdeki oksijen seviyesinin arttığını düşünüyoruz. Burada zaman zaman zıpkıncı arkadaşlarımız orfoz, sinarit, mercan, ahtapot gibi türleri görüntülemişti. Ancak caretta caretta’yı su altında ilk kez benim görüntülediğime inanıyorum. Bölgedeki yoğun midye popülasyonu sayesinde burada iyi beslendiğini ve videoda hızla kaçmasından da sağlıklı olduğunu gözlemledim" şeklinde konuştu.