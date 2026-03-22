'Diriliş Ertuğrul', 'Kuruluş Osman', 'Destan' ve 'Kuruluş Orhan' gibi birçok tarihi yapımın çekildiği platoda bayram süresince çeşitli etkinlikler düzenlenirken, ziyaretçiler tarihi atmosferi yakından deneyimleme imkanı buldu. Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük film platosu olan alanda oyuncu söyleşileri de gerçekleştirildi. Bu kapsamda Mustafa Üstündağ, Dinç Daymen ve Sena Mercan hayranlarıyla buluştu. Ziyaretçiler at binme, ok atma gibi etkinliklere katılırken, 'Atların Destanı' adlı atlı sahne gösterisi de yoğun ilgi gördü. Gösteride Osman Bey ile Bala Hatun'un destansı hikayesi sahneye taşındı.

Platoda yer alan Kayı Obası, İnegöl Kalesi, Söğüt, Bursa Sarayı ve Karacahisar Kalesi gibi alanlar ziyaretçilerin ilgisini çekerken, konsept mağazalar, atölyeler ve tematik alanlar da yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Söğüt 1299 Restoranı'nda ise misafirler damak tadına hitap eden özel sofralarla ağırlandı.

'Tarihi dokuyu net şekilde hissettik, buradaki atmosferden çok etkilendik'

Ziyaretçilerden Pelin Avcı, doğum günü haftası dolayısıyla geldiğini belirterek, uzun yıllardır dizileri takip ettiğini ve platoyu gezmenin kendisi için keyifli bir deneyim olduğunu söyledi. Selim Can, Bursa İnegöl'den geldiklerini ifade ederek, tarihi atmosferin güçlü şekilde hissedildiğini ve platonun gezilmesi gereken bir yer olduğunu kaydetti. Sefa Aydoğan, Beylikdüzü'nden geldiğini belirterek, ok atma ve atlı sporları deneyimlediklerini, dizilere ait kostüm ve alanların özellikle dikkat çekici olduğunu söyledi.

'Tarihe yolculuk yapmış gibi hissettik'

Platoyu görmek için Sakarya'dan geldiklerini ifade eden Fahrettin Özden, gösterilerin etkileyici olduğunu, tarihi dokunun hissedildiğini ve yoğun ilgiye rağmen güzel bir atmosfer oluştuğunu dile getirdi. Bir diğer ziyaretçi ise Bursa İnegöl'den geldiklerini belirterek, platonun atmosferinin etkileyici olduğunu ve tarihi dokunun yakından hissedilebildiğini söyledi. Bozdağ Film Platoları, bayram boyunca ziyaretçilerine hem kültürel hem de eğlenceli bir deneyim sunmaya devam edecek.