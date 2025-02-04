Türk Telekom’un televizyon platformu Tivibu, sporun farklı branşlarını izleyicilere sunmaya devam ediyor. Real Madrid, 5 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te Leganes deplasmanında sahaya çıkacak ve milli futbolcu Arda Güler'in de ilk 11'de başlaması bekleniyor. Barcelona ise 6 Şubat Perşembe günü saat 23.30'da Valencia'ya konuk olacak. İspanya Kral Kupası çeyrek final karşılaşmaları ve ilerleyen turlar, sezon boyunca Tivibu Spor'dan canlı yayınlanacak.

La Liga’da ise Madrid derbisi haftaya damgasını vuracak. Kazanan takımın liderlik koltuğuna oturacağı mücadelede Real Madrid, 8 Şubat Cumartesi günü Atletico Madrid’i ağırlayacak. Santiago Bernabeu’da oynanacak mücadele 23.00’da Tivibu üzerinden S Sport’tan naklen yayınlanıyor.

EuroLeague’de çift maç haftası

EuroLeague’de çift maç haftasında ise Fenerbahçe, Real Madrid’i konuk edcek. Ülker Etkinlik ve Spor Salonu’nda oynanacak mücadele 6 Şubat Perşembe günü saat 20.30’da başlayacak. A. Efes ise Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’a konuk olacak. Müsabaka 6 Şubat Perşembe günü saat 22.15’de oynanacak. EuroLeague’de çift maç haftası mücadeleleri de Tivibu üzerinden S Sport’tan izlenebilecek