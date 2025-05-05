Tel Aviv yönetimi, Türk yapımı Bayraktar İHA’ların Orta Doğu’nun dört bir yanında boy göstermesinden duyduğu endişeyi açıkça dile getirdi. Jerusalem Post’ta yayımlanan analizde, Türk drone teknolojisinin sadece sahada değil, stratejik dengelerde de İsrail’in oyun planlarını bozduğu ifade edildi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde çığır açan insansız hava araçları (İHA) bu kez İsrail’de endişe dalgası oluşturdu. Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan analizde, Türk İHA’larının Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki etkisinin, İsrail’in güvenlik doktrinlerini zora sokabileceği açıklandı.

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi’nde kıdemli araştırmacı olan Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak, Türkiye’nin insansız hava araçlarında ulaştığı seviyeyi sadece bir teknoloji başarısı olarak değil, aynı zamanda jeopolitik bir meydan okuma olarak değerlendirdi.

Yanarocak, “Türkiye, İHA alanında en ileri ülkelerden biri haline geldi. Bu sadece İsrail için değil, bölgedeki birçok ülke için denklemi değiştiren bir unsur” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye, drone teknolojisinde dünyada ilk üçte” açıklamasına da yer verilen analizde, Ankara'nın askeri alandaki manevra kabiliyetinin genişlediği aktarıldı.

Yanarocak, Türkiye’nin insansız hava aracı ihracatını sadece ekonomik değil, stratejik bir araç olarak kullandığını belirterek, “Erdoğan’ın Lübnan’a bu sistemlerin gönderilebileceğini ima etmesi boşuna değil. Yakın gelecekte bu araçları Lübnan ya da Suriye semalarında görmek mümkün” ifadelerini kullandı.

Türk Savunma Bakanı'nın, "Talep gelirse Suriye’ye silah ve mühimmat sağlayabiliriz" açıklamasına da atıf yapılan yazıda, Türk İHA’larının Suriye’de aktif hale gelmesinin artık bir ihtimal değil, kuvvetle muhtemel bir senaryo olduğu yinelendi.

Jerusalem Post’un "Gelişmiş Türk drone’ları Lübnan ve Suriye’de" başlıklı haberinde, Türk İHA’larının hem fiyat avantajı hem de operasyonel esneklikleriyle İsrail modellerine doğrudan rakip olduğu belirtildi. Analize göre, Batı teknolojilerini tersine mühendislikle geliştirip daha düşük maliyetle üreten Türkiye, ABD ve İsrail’in hakimiyetine meydan okuyan yeni bir merkez konumunda.

Yanarocak, “Türkiye, drone üretiminde insan hakları tartışmalarına girmeyen esnek yapısıyla, birçok ülkenin tercih ettiği tedarikçi haline geldi” diyerek, Afrika, Kafkasya ve Orta Doğu’da Türk İHA’larının elde ettiği başarıların altını çizdi. Özellikle Etiyopya'nın isyancılara karşı Türk yapımı İHA’larla kesin zafer elde ettiği hatırlatıldı.

İsrailli uzmana göre Türkiye’nin İHA üstünlüğü iki yönlü tehdit oluşturuyor: Biri ticari, diğeri ise jeopolitik. Yanarocak, “Türkiye, ihracatta İsrail’in önünü kesebilir. Daha ucuz, daha esnek ve daha istekli bir tedarikçi. İkinci tehdit ise coğrafi: Türk teknolojisi İsrail’in yakın çevresine kadar ilerlemiş durumda” dedi.