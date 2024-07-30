İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı düzenledi. Saldırıda hedef alınan noktalar arasında stratejik askeri bölgeler ve bazı altyapı tesisleri yer aldı. İlk belirlemelere göre saldırı sonucunda can kayıpları ve yaralanmalar meydana geldiği bildirildi. Lübnan hükümeti saldırıyı kınarken, uluslararası toplumdan acil müdahale ve destek çağrısında bulundu. İsrail hükümeti ise saldırının, Lübnan'dan gelen tehditlere karşı bir misilleme olduğunu belirtti. Saldırının ardından bölgede gerilimin daha da artması bekleniyor.

Kaynak: Medya Radar