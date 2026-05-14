ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çin’de İran’a ilişkin değerlendirmelerde bulunarak ABD basınına açıklamalar yaptı.

ABD merkezli haber kanalı Fox News’e konuşan Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in İran ile bir anlaşmaya varılmasını istediğini ve bu konuda yardımcı olmayı teklif ettiğini söyledi. Xi’nin Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasından yana olduğunu belirten Trump, "‘Herhangi bir şekilde faydam dokunabilecekse yardımcı olmak isterim’ dedi. Hürmüz Boğazı’nın açıldığını görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

"Çin, İran’a askeri destek sağlamayacak"

Trump, görüşmelerde Çin’in İran’a yönelik askeri desteğinin de gündeme geldiğini aktararak, Xi’nin İran’a askeri teçhizat yardımı sağlamayacaklarını söylediğini öne sürdü. ABD Başkanı, "Bu büyük bir açıklama. Bunu bugün güçlü bir şekilde ifade etti" dedi.

Çin-İran petrol ticaretine de değinen Trump, Xi’nin İran’dan yüksek miktarda petrol aldıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söylediğini savundu.