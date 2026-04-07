İstanbul Beşiktaş Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu yakınında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, bölgede yoğun güvenlik önlemi alındı. Olaya polis ekipleri müdahale etti. Saldırıda 2 polisimiz yaralanırken, 3 şüphelinin etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Saldırganlardan birinin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "İstanbul’da Yapı Kredi Plaza Blokları önünde görev yapan polislerimizle silahlı çatışmaya giren 3 kişi etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 2 kahraman polisimiz hafif yaralanmıştır. Teröristlerin kimlikleri tespit edilmiştir. İzmit’ten kiralık araçla İstanbul’a geldikleri tespit edilen şahıslardan birinin dini istismar eden örgüt irtibatı olduğu, 2’si kardeş olan 2 teröristten birinin de uyuşturucu kaydı olduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verdi.