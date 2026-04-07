

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında, yeni evlenen ve belirlenen kriterleri sağlayan genç çiftlere faizsiz nakit destek ve çeşitli eğitim/rehberlik hizmetleri sunulurken, İnegöl’deki mobilya sektörü de kampanyaya ek destek verdi.

Ertuğrulgazi caddesindeki tüm mobilya mağazalarının katılımıyla hayata geçirilen uygulama kapsamında koltuk takımı, yatak odası ve yemek odası gruplarında seçili ürünlerde yüzde 15 indirim yapıldığı bildirildi.



Mobilya üretim ve ticaretinde önemli merkezlerden biri olan İnegöl’de hayata geçirilen kampanyanın, genç çiftlere ekonomik kolaylık sağlaması ve sektörde hareketlilik oluşturması hedefleniyor.

Kampanyadan faydalanan genç çiftlerden Ali Çavuşlar (26), başvuru sürecini olumlu sonuçlandırdıklarını belirterek, “Bu proje açıklandığında başvurduk. Devletimiz sağ olsun güzel bir desteğe imza attı. Başvurumuz onaylandı, şu an eğitim sürecine devam ediyoruz. Bu zor dönemde bizim için çok faydalı oldu. Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Mobilya denilince akla ilk gelen yer olan İnegöl Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi’ne geldik. Burada tüm mağazalarda yüzde 15 indirim olduğunu öğrenince bizim için sürpriz oldu ve bundan da faydalandık.” dedi.



Bir diğer genç çift Betül Şen (25) ise süreçten habersiz başladıkları başvurunun kendileri için sürpriz olduğunu ifade ederek, “Eşimin projeye başvuru yaptığından haberim yoktu. Onaylanınca öğrendim. Sonra eğitimlere başladık. Eğitimlerde evliliğin başından sonrasına, çocuk bakımından evliliğin yürütülmesine kadar her şey anlatılıyor. Şu anda psikolojik danışmanlık hizmeti de alıyoruz. Mobilya indirimi de bizim için sürpriz oldu. Evlilik sürecimiz günden güne daha da güzel ilerliyor. Gençler için çok faydalı bir proje olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi Derneği Başkanı Alican Yavaş ise Aile Yılı kapsamında yürütülen devlet desteklerine katkı sunduklarını belirterek, tüm mağazaların kampanyaya dahil olduğunu ifade etti.

Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç de İnegöl’deki mobilyacıların uygulamasını tebrik ederek, sektörün devletin projelerine her zaman destek verdiğini kaydetti.