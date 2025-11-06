Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Uluabat gölünde yetişen sülüklerin küresel tıpta önemli bir yere sahip olduğu ve dünyanın dört bir yanına ihraç edildiği biliniyor.

Sülüklerin en büyük alıcısı ise İsrail. Bugüne kadar birçok kez haber yapılan bölge, Gazze'de süren savaşla yeniden gündeme geldi.

Sosyal medyada Ferda Yıldırım’ın TV100 kanalında yaptığı yayında, bölgedeki sülüklerin tamamının İsrail'e ihraç edildiğini Türkiye'deki vatandaşların bu sülükleri tıbbi amaçlarla kullanamadığı öne sürüldü.

Programda yer alan Diyetisyen Ersin Özdemir’in iddialarına göre, hacamat, sülük gibi tedavilerin bir hakikat olmasına rağmen uluslararası ilaç baronlarının bu tür tedavileri şarlatanlık gibi gösterdiği vurgulanıyor. Bir yandan geleneksel tedavi yöntemleri kötülenirken diğer yandan İsrail ise Bursa'daki tüm sülükleri satın aldı.

İsrail buradan çıkarılan sülüklerle en geçmez hastalıkları tedavi ediyor. Yapılan araştırmalarda en az otizmli çocuk, en az TİP 1 diyabetli ve en az kanser vakalarının İsrail'de olmasının en büyük nedenlerinden birinin de bu olduğu iddia ediliyor.

Bu sülüklerle İsrail'in neyi hedeflediği sorulan program milyonlarca kişi tarafından merakla izlendi. Tıp cerrahi uzmanlarınca ''maden', İngilizlerin ise "canlı eczane" adını taktıkları sülüğün şifası önümüzdeki yıllarda daha çok konuşulacak gibi görülüyor.

Günümüzde sıkça yaygınlaşan bu tedavi yöntemi ile binlerce vatandaş şifa bulduğunu söylerken, dünyanın en kaliteli sülüklerinin yetiştiği Uluabat sülüklerinin şifasından neden Türklerin yararlanmadığı ise tartışılmaya devam edilecek gibi görülüyor.