Bahri Sevinç Orman Ürünleri firması sahibi, Kafkasspor İkinci Başkanı Bahri Sevinç'in sponsorluğunda Eşref İnegöl Köftecisinde düzenlenen moral ve dayanışma yemeğine Kafkasspor Başkanı Sedat Yavuz, yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular katıldı.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Başkan Sedat Yavuz, "Öncelikle herkese hayırlı akşamlar diyorum. Malum geçen hafta bir maçımız vardı. İstemeyerek de olsa kaybettik. Bu oyuncularımızın, camiamızın ve yöneticilerimizin üzerinde hafif bir kırgınlık yarattı. Bunu düzeltmek adına sağolsun İkinci Başkanımız, Bahri Sevinç Orman Ürünleri firması sahibi Bahri abim bize moral motivasyon adına bir yemek tertip etti. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Bunun için Bahri abimize ve bu organizasyonu yapan yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Futbolcu kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Bahri Sevinç Orman Ürünleri firması sahibi Bahri Sevinç ise, "Gelen bütün arkadaşlara afiyet olsun. Bundan sonraki maçlara bakacağız. Hayatımda ilk defa maç organizasyonuyla ilgili bir toplantı da bulunuyorum. Bu hafta oynayacağımız Çorluspor maçında futbolcularımıza ve teknik heyetimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: Mehmet Sevinç