Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail’in çocuklara yönelik saldırılarına dikkat çekilmesi amacıyla yerde yatan çocukların üstü beyaz örtüyle kapatılarak İsrail aleyhinde eylem gerçekleştirildi.

İsrail’in Gazze’ye saldırılarına yönelik tepkiler çığ gibi büyüyemeye devam ederken Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde de her hafta İsrail’in hain saldırılarına yönelik eylemler yapılıyor. İlçede bulunan Köprübaşında bir AVM’nin önünde aileleriyle toplanan vatandaşlar İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto ederek saldırılardan etkilenen çocukların fotoğrafları, çanta oyuncak gibi birçok malzeme yere serildi. İsrail’in çocuklara saldırılara dikkat çekilmesi amacıyla malzemelerin hemen yanı başına ise bir kaç çocuk yere yatarak üzerlerine ise beyaz örtü serildi.

Ahmet Çalışkan, ’Korktunuz değil mi? Telaşa kapıldınız, düşüncesi bile ne kadar acı. Her gün bununla yaşamak, her gün ölümle burun buruna olmak. Oysa biz çocuklar Filistin’de her gün bu korkuyla yaşıyoruz. Bir çoğumuz şehit oluyor, kalanlarımız bu korkuyla her an yüzleşiyor. Biz Filistinli çocuklar adeta ölüme doğuyoruz. Geleceğe dair planlar yapamıyoruz. Nerede, ne zaman katil İsrail’in hedef gözeten bombasıyla karşılaşacağımızı bilmeden yaşıyoruz. Şimdilerde çoğumuz sıcak anne kucağına hasret hayatta kalmaya çalışıyoruz” diye konuştu.