Son haftalarda tüketici kredilerinde gözlemlenen gerileme, taşıt kredilerine de yansıdı. Araba sahibi olmayı planlayan tüketiciler “en ucuz taşıt kredisi” arayışına hız verirken, bankaların sunduğu en düşük faiz oranı 12, 24 ve 36 ay vadelerde %2,98 seviyesine kadar düşerek son dönemin en düşük oranlarına ulaştı.

1 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 1 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %3,37 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,49

-TEB: %3,49

400 BİN TL/12 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 12 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 42 bin 310 TL

-Toplam geri ödeme: 510 bin 18 TL

2 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 2 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,29

-Akbank: %3,45

400 BİN TL/24 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 24 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 24 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 25 bin 897 TL

-Toplam geri ödeme: 623 bin 837 TL

3 YIL VADELİ KREDİLER

Bankalarca sunulan 3 yıl vadeli en ucuz taşıt kredisi/finansmanı seçenekleri:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,19

-Akbank: %3,25

400 BİN TL/36 AY VADE

400 bin TL taşıt finansmanının “en düşük orana” göre 36 ay vadede geri ödeme planı:

-Finansman tutarı: 400 bin TL

-Finansman vadesi: 36 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 20 bin 787 TL

-Toplam geri ödeme: 750 bin 636 TL

RAKAMLAR NE SÖYLÜYOR?

Taşıt kredisi faiz oranlarında düşüş gözlense de, en kısa vade olan 12 ayda toplam maliyet oranı hâlâ %27,50 seviyelerinde seyrediyor. Aynı vadede ihtiyaç kredilerinde maliyet yaklaşık %32 düzeyindeyken, bu durum taşıt kredilerini daha avantajlı hâle getiriyor. Bankacılık kaynakları, faizlerdeki düşüş eğilimine dikkat çekerek, daha düşük tutarlı ve kısa vadeli kredi kullanımının daha mantıklı bir tercih olabileceğini ifade ediyor. Öte yandan, BDDK’nın açıkladığı verilere göre 8 Ağustos haftasında taşıt kredisi hacmi 55 milyar 754 milyon TL oldu. Son dönemde kredi hacmindeki gerileme ise dikkat çekiyor.