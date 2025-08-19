İDA SAR Arama Kurtarma Derneği üyeleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ı ziyaret ederek dernek faaliyetleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi verdi.

Dernek üyeleri, son dönemde Balıkesir Havran’daki orman yangını, Çanakkale’deki orman yangınları ve Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen depremde aktif görev aldıklarını hatırlatarak bölgede çıkan yangınlarda da söndürme çalışmalarına destek ekibi olarak katıldıklarını ifade etti.

Başkan Ahmet Akın, gönüllü derneklerin önemine dikkat çekerek İDA SAR ekibini yakından takip ettiğini ve elinden gelen desteği vereceğini söyledi. Görüşmede hazır bulunan İtfaiye Daire Müdürü’nün de, İDA SAR’dan bir talep olduğunda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirttiği öğrenildi.