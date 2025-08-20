Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den ayrılarak AK Parti'ye katılmasının ardından, başka geçişlerin de yaşanacağına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in bu iddiaları reddetmesinin ardından, kulislerde adı geçen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de bir açıklama yaparak söz konusu iddiaları yalanladı.

CHP'den istifa edeceği iddiaları gündeme gelen Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, bu söylentileri yayınladığı video ile yalanladı. Kahveci, son günlerde hakkında çıkan parti değiştirme yönündeki haberler ve söylentilerin tamamen asılsız olduğunu belirtti. Ne geçmişte ne şu anda ne de gelecekte böyle bir niyetinin bulunmadığını ifade etti.

Kahveci videoda şunları söyledi:

"Son günlerde hakkımda ortaya atılan parti değiştirme yönündeki haberler ve söylentiler tamamen asılsızdır. Ne dün vardı böyle bir niyetim, ne bugün var, ne de yarın olacaktır. 1999 yılından bu yana CHP saflarında halkımızla omuz omuza mücadele ediyorum.

"YOLUM NET, İSTİKAMETİM BELLİ"

Ben siyasette bugünlere emekli olduktan sonra değil, emekleyerek geldim. Elde ettiğimiz tüm başarılar şahsımla birlikte Kütahya halkının desteğine ve CHP'deki yol arkadaşlarımın gayretlerine aittir. Biz hiçbir kesimi ayırmadan Kütahya ittifakını kurduk. Bugün hangi noktadaysam, dün de oradaydım. Yolum nettir, istikametim bellidir.

"BİRLİKTE HAREKET ETMEZSEK ŞEHİR KAYBEDER"

Belediye Başkanlığı görevini üstlenirken tek muradımız, siyaseti kısır tartışmaların ötesine taşıyarak, Kütahya'ya siyaset üstü bir anlayışla hizmet etmektir. Devletimizin tüm kurumlarıyla, her kademesiyle uyum ve ahenk içinde çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü biliriz ki, birlikte hareket etmezsek şehir kaybeder.

Benim yol haritam, ahlaki şuurda Hazreti Muhammed Mustafa'nın ahlakını örnek almak, milli şuurda da partimiz CHP'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde ömrünü vatanına adayan bir evlat olarak hizmet etmektir. Bu inançla, emaneti omuzlarımda onurla taşımaktayım.

Hiç kimse unutmasın ki Kütahya'ya duyduğum sevda, partime olan bağlılığım ve halkımıza verdiğim söz, hiçbir makam veya çıkarla değiştirilemez. En kalbi duygularımla hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."