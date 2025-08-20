Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), 50. kuruluş yıl dönümünü önemli bir başarıyla taçlandırdı. Üniversite, Erasmus+ KA171 projelerindeki başarısını her geçen yıl artırarak, 2025 yılı başvurularında 16 ülke ile iş birliği yapmaya hak kazandı.

BUÜ Erasmus Koordinatörlüğünün yoğun çalışmaları sonucunda geçen yıl 24 farklı proje başvurusuyla 8 ülkeyle ilk kez hareketlilik hibesi almayı başaran üniversite, bu yıl daha büyük bir sıçrama gerçekleştirdi. 2024 yılı başvuru döneminde Kosova, Azerbaycan, Cezayir, Fas, Lübnan, Tunus, Ürdün ve Gambiya ile başlayan öğrenci ve personel değişimlerinin ardından bu yılki başvurularda başarı grafiği zirveye taşındı. Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilen 24 ülkeden 16’sı hibelendirilmeye layık görüldü. Bu ülkelerin birçoğuyla ilk kez Erasmus kapsamında iş birliği yapılacak olması, Bursa Uludağ Üniversitesinin uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendiriyor.

BUÜ Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Recep Yücedoğru, "Bu yıl Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Arnavutluk, Azerbaycan, Karadağ, Kırgızistan, Maldivler, Mauritius, Mısır, Moldova, Nijer, Tunus, Ukrayna ve Yeni Zelanda hibe alan ülkeler oldu. Biz de önümüzdeki günlerde bu ülkelerle hangi fakülte ve bölümlerden öğrenci hareketliliği yapılabileceğine dair detaylı bilgileri paylaşılacağız" dedi.