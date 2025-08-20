Mevcut durumda Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu’na göre belirlenen okul servis ücretleri, yapılan yeni düzenleme ile artık büyükşehir ve il belediyeleri tarafından belirlenen fiyat tarifelerine göre belirlenecek.

Bununla birlikte, ortak taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişilerin, kullandıkları araçların en az üçte birini kendi adlarına tescil ettirmeleri zorunlu hale gelecek. Ayrıca yeni yönetmelikte, okul servis araçlarında bulunması gereken kamera sistemlerine ilişkin de yeni düzenlemelere yer verildi.

Yeni düzenlemeye göre, okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kameralar ile kayıt cihazı bulundurulması zorunlu hâle gelirken, daha önce en az 30 gün olan kayıt süresi şartı kaldırılarak kayıtların süresiz yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, okul servis şoförlerinin sürücü belgeleriyle ilgili koşullarda da kolaylık sağlandı. Buna göre, D sınıfı sürücü belgesi olanların B sınıfı ehliyetle geçirdikleri sürenin en fazla 1 yılı, D1 sınıfı sürücü belgesi olanların ise B sınıfında geçirdikleri sürenin en fazla 3 yılı ilgili süreye dahil edilebilecek.