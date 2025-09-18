İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail’in 2026 Dünya Kupası’na Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika’da katılması durumunda, İspanya’nın turnuvaya takım göndermeyebileceğini belirtti. İşte ayrıntılar…

"RUSYA İLE İSRAİL'İN FARKI NE?"

İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez ise başbakana destek çıktı. Lopez, "Şu anda İsrail, Gazze Şeridi'ni işgal ediyor ve buna bir tepki verilmesi gerekiyor. İspanyol toplumunun büyük çoğunluğu bu durumu kabul etmiyor. İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya 'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?" dedi.