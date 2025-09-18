Günü planlayan vatandaşlar, "İnegöl elektrik kesintisi" konularını araştırıyor. Peki, 18 Eylül 2025 Perşembe günü İnegöl’de hangi mahallelerde planlı elektrik kesintisi olacak ve ne kadar sürecek?

18 EYLÜL 2025 PERŞEMBE İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18 Eylül Perşembe günü 10:00 - 14:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, MURATBEY mah. sokaklarında, HAYRİYE mah. sokaklarında, BAHARİYE mah. sokaklarında, KONURLAR mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 15:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, DÖMEZ mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, İHSANİYE mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 09:30 - 11:30 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, YENİCEKÖY mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 09:00 - 13:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, KEMALPAŞA mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 12:00 - 17:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, MAHMUDİYE mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 13:00 - 18:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, YENİCEKÖY mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

18 Eylül Perşembe günü 09:00 - 11:00 saatleri arasında BURSA ili, İNEGÖL ilçe, HUZUR mah. sokaklarında, Şebeke Çalışması sebebiyle enerji verilemeyecektir.

Kaynak: BÜLTEN