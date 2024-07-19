Avrupa Müslüman Forumu, Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela’nın da katılımıyla İstanbul’da toplandı. İsrail’in, Filistin’de gerçekleştirdiği katliama tepki gösterilerek çözüme ilişkin adımların konuşulduğu forumun ana gündemi, İsrail’in Paris Olimpiyatları’ndan men edilmesi çağrısıydı. 9 aydır bir soykırım yaşandığını söyleyen Nkosi Zwelivelile Mandela, "Bombalar spor tesislerinin ve sporcuların üzerine yağıyor. O yüzden biz de Olimpiyat Komitesi’ne başvurarak bir talepte bulunduk. Siyonist İsrail devletinin olimpiyatlardan men edilmesini istedik" dedi.

Toplantıya, Avrupa Müslüman Forumu Başkanı Abdül Vaked Niyazov, Güney Afrika’nın bağımsızlık lideri Nelson Mandela’nın torunu Nkosi Zwelivelile Mandela, uluslararası din adamları, yazarlar ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda konuşan Abdül Vaked Niyazov, Fransa’da Filistin’e destek veren insanlara ve kuruluşlara yönelik bir provokasyonun hazırlandığını belirtti ve "Olimpiyat oyunlarından önce veya esnasında terörist saldırılar meydana gelebilir" uyarısında bulundu.

Ayrıca, Lozan’da Olimpiyat Komitesi’nin önünde ve Cenevre’deki Birleşmiş Milletler binası önünde protesto gösterileri düzenleneceğini açıkladı.

’Güney Afrika gibi İsrail de olimpiyatlardan men edilsin’

Nkosi Zwelivelile Mandela ise Filistin’de yaşananları büyük babasının apartheid rejimine karşı verdiği mücadeleye benzeterek, Filistin’in büyük babasının kalbinde her zaman özel bir yer tuttuğunu ifade etti. Dedesinin Filistin’den ilham aldığını ve bu nedenle Filistin halkının özgürlük mücadelesini desteklediğini söyleyen Mandela’nın, Nelson Mandela’nın mirasını sürdüren bir figür olarak, Filistin davasına uluslararası dikkat çekme çabaları, toplantının en önemli mesajlarından biri oldu.

Gazze’de spor tesisleri ve sporcuların bombalandığını, bunun kabul edilemez olduğunu belirten Mandela, Olimpiyat Komitesi’ne başvurarak, tıpkı apartheid döneminde Güney Afrika’nın men edildiği gibi İsrail’in de olimpiyatlardan men edilmesi talebinde bulunduklarını açıkladı.

Mandela, "Soykırım bir oyun değildir. Etnik temizlik madalyalarla ödüllendirilemez. Olimpiyat meşalesi yanarken, binlerce Filistinli çocuk bunu göremeyecek. Olimpiyatlar başladığında birçok kadın, çocuk ve sporcu bu oyunlara katılamayacak ve izleyemeyecek" dedi.