Bu maaş hakkında detaylı bilgileri bu yazımızda bulabileceksiniz. Kafanıza takılan ekstra sorular olursa, yorum kısmından bizler ile paylaşabilirsiniz. Hem bizler yardımcı olmaya çalışırız, hem de bu konu hakkında bilgi sahibi olan arkadaşlarımız.

Bildiğiniz üzere ülkemizin en büyük sorunlarından birisi işsizlik sıkıntısıdır. Yıllardan beri tam olarak çözülemeyen sorun büyük sıkıntılara yol açmaktadır. Ülkemizde işi olmayanların sayısı her geçen gün artmaktadır. İşten çıkartılan olsun işe giremeyen olsun bir çok iş sahibi değil.

İşsiz olan vatandaşlarımızın en azından iş bulana kadar bir gelir elde etmeleri adına devlet işsizlik maaşı desteğini vermeye çalışmaktadır. İşlerinden çıkartılan vatandaşlar zor durumda kaldıklarından devlet bir yardım yapmaktadır. İşte bu işsizlik maaşıdır. Peki bu maaşı kimlere veriliyor? Kimler başvurabiliyor? Şartları neler? Maaşa başvuru nasıl oluyor? 2018’de verilen ücret miktarı ne? Gibi bir çok sorunun cevabını sizler için araştırdık. Gelin birlikte bu konuyu inceleyelim.

İşsizlik Maaşı Şartları Neler?

Şartlar kanunda belirtilmiştir. Kanuna baktığımızda ise;

Çalışabilmesine engel olmayan, yeteneği sağlığı ve iş yeterliliğine sahip olmalarına rağmen, kendi istekleri dışında işini kaybedenler bu işsizlik maaşına başvuru yapabilirler

Son 120 gün içinde prim ödeyerek çalışmış olunması ve son 3 yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olan ile, iş sözleşmesinin sonlanmasının ardından 30 gün içinde başvuru yaparsalar bu maaştan faydalanabilirler.

İşsizlik Maaşı Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvurusu için şartlarda da belirtildiği gibi 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine veya elektronik ortam ile İŞKUR ile bağlantıya geçilmelidir. 30 günü geçen süreler için başvurular kabul görülmemektedir. www.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz.

Maaşı Ne Kadar?

Herkese aynı süre zarfı içerisinde verilmemektedir. Prim gününüz arttıkça maaşı alma sürenizde artmaktadır. Mesela 600 gün sigortalı ve primini ödeyen birisi 180 gün boyunca maaş alabilir. 900 gün sigortalı çalışmış ve primini ödemiş biri ise 240 gün maaş alabilecektir. Maaşının süresi gibi verilecek olan ücretlerde yatırılmış olan sigorta primleri tarafından belirleniyor. 10.000 TL / 14.000 TL arasında değişen miktarlarda işsizlik maaşı alabilirsiniz.