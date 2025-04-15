İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi Cushman & Wakefield I TR International, Bağdat Caddesi, İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi’ni kapsayan ‘İstanbul Alışveriş Caddeleri Raporu’nun 11’ncisini yayımladı.

3 ana alışveriş caddesinin 2024 yılı perakende verilerini inceleyen rapor, bölgelerdeki yüksek doluluk oranlarına işaret etti. Talebin canlılığını koruduğu caddelerde, sınırlı arzın etkisiyle kira seviyelerinin yüksek kalmaya devam ettiği vurgulandı.

2024 yılında İstanbul’un ana caddelerinde kentsel dönüşümün etkisinin tekrar belirgin hale geldiğini gösteren rapora göre; kültürel çekim merkezlerinin yaya trafiğini artırması ve yerel markaların öne çıkması dikkat çekti.2025 yılında ise tamamlanacak kentsel dönüşüm projeleriyle caddelerdeki değişimin belirgin olacağı ifade edildi.

CADDELERDE BOŞ MAĞAZA SAYISI AZALIYOR, KİRALAMA HACMİ 2014’TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Rapora göre, caddelerde boş mağaza sayısının önceki yıllarda olduğu gibi azalmaya devam ettiği görüldü.

İşlemlerin çoğunu yeni kiralamaların oluşturduğu 2024 yılında bir önceki yıl kentsel dönüşümde olan mağazaların yüzde 24’ü; boş olan mağazaların ise yüzde 34’ü kiralandı. Buna göre 2023 yılında tüm caddelerde kentsel dönüşümde olan 58 mağazanın 14’ü 2024 yılında kiralanırken, yine 2023 yılında boş olan 32 mağazanın 11’i kiralanmış oldu. Son beş yılda üç ana caddede kiralama işlemleri sırasıyla; 2020 yılında 128, 2021 yılında 137, 2022 yılında 51, 2023 yılında 67 ve 2024 yılında 51 olarak gerçekleşti. Metrekare bazında toplam kiralama hacmi ise yaklaşık 12 bin metrekare ile 2014’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Mağazaların mevcut yerlerini koruma eğilimiyle yer değişiminin azaldığı; boş kiralanabilir alanların ise azalmaya devam ettiği değerlendirildi. Talepteki canlılığın devam ettiği caddelerde, sınırlı arzın etkisiyle birincil kiraların son 8 yılın en yüksek seviyesinde yerini koruduğu vurgulandı. 2024 yılında İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesinde yaya trafiğinin dikkate değer şekilde artış kaydettiği görüldü. Buna göre, caddelerde düzenlenen kültürel etkinlikler ve yeni kültür sanat alanlarının bölgeye kazandırılması bu hareketin başlıca etkeni olarak ortaya çıktı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER İSTİKLAL’İ CANLANDIRDI, KENTSEL DÖNÜŞÜM BAĞDAT CADDESİ’Nİ YAVAŞLATTI

Raporun 2024 yılı sonuçları, üç ana caddedeki yaya trafiğine yönelik önemli etkenleri de açığa çıkardı.

Ortalama yaya trafiği yıl boyunca İstiklal Caddesi ve Nişantaşı Bölgesi’nde artarken Bağdat Caddesi’nde ise düştüğü hesaplandı.

İstiklal Caddesi’nin hafta içi günlük ziyaretçi sayısı yüzde 2 artışla 207 bine, hafta sonu ise yüzde 7 artışla 313 bin 500’e yükseldiği kaydedildi. Caddeyi aylık ortalama 7,5 milyon, yıllık ise 90,1 milyon kişi ziyaret etti. Özellikle düzenlenen kültürel ve sanatsal etkinlikler ile caddenin kültürel ve turistik bir merkez olarak öne çıkması bu trafiği önemli ölçüde etkiledi.