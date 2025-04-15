Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası önünde gerçekleşen etkinlikte müzikten dansa, resimden sahne performanslarına kadar sanatın birçok farklı dalı sanatseverlerle buluştu. Sanatın kalbinin attığı özel günde müzik, dans, resim ve sahne performansları renkli görüntülere sahne oldu. Açık alanda sergilenen resimlerin ve canlı çizim performanslarının ilgi gördüğü etkinliğe katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, tüm sanatçılara başarı ve sağlık dileyerek şöyle konuştu:

‘’15 Nisan Dünya Sanat Günü’ne ‘Merhaba’ dedik. Öncelikle tüm dünya insanının sanat hayatına katkı sağlayıp, aramızdan ayrılanlara Yüce Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün bu ülkede yüzü gülmeyen bu topluma, sanat icra eden bütün arkadaşlarıma, bütün sanatçılarımıza, tiyatrocularımıza, sinemacı, şarkı, türkü, yazar, çizer ne varsa hepsine Dünya Sanat Günü’nde önce sabır diliyorum. Sonra başarı diliyorum. Sağlık diliyorum. Sanat, hayattır. İki kelimenin içerisinde her şey var. Toplumun sanat hayatı yoksa o zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu cümleyi tekrar hatırlayacaksınız. ‘Sanattan mahrum olan bir toplumun damarlarından biri kopmuştur’ gibi güzel, veciz sözlerle bunu süsleyebiliriz.’’

Program finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sanatçılara emekleri ve katkılarından dolayı çiçek verdi.