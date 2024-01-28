Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazında arızalanan SNP PAZAR isimli geminin römorkörler ve kılavuz kaptan eşliğinde Ahırkapı Demir Sahası’na alındığını açıkladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı’nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP Pazar isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisinin arıza yapması üzerine Kurtarma-7 isimli römorkör olay yerine yönlendirildi. İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı. Arızalanan gemi Kurtarma-7 Römorkörü yedeğinde, Kılavuz Kaptanı ve MEHMETÇİK Römorkörü refakatinde Ahırkapı Demir Sahasına çekildiği belirtildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "SNP PAZAR isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; KURTARMA-7 Römorkörümüz yedeğinde, Kılavuz Kaptanımız ve MEHMETÇİK Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası’na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.

Yine yapılan açıklamada gemi trafiğinin kuzey güney yönünde saat 02.30’da açılmasının planlandığı belirtildi.