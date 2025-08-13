Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Yazır Göleti’nde, su seviyesi yüzde 4’lere kadar düştü. Gölet tabanındaki çalılıklar, ağaçlar ve taşlar gün yüzüne çıktı.

Kentte yaşanan şiddetli kuraklık, Yazır Göleti’ni olumsuz etkiledi. Su seviyesinin kritik seviyelere gerilemesiyle birlikte göletin normalde su altında kalan bölgelerinde bitki örtüsü ve kayalıklar ortaya çıktı. Tekirdağ genelinde zaman zaman uygulanan su kesintileri kuraklığın etkilerini gözler önüne serdi.

Öte yandan Tekirdağ Valiliğince Tarımsal Kuraklık İl Kriz Merkezi Toplantısı’nda Tekirdağ’ın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla Yazır Göleti’nden 200 bin metreküp suyun içme ve kullanma suyu olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) hatlarına aktarılması kararı alınmıştı.