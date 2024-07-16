Hip-Hop müziğinin en bilinen temsilcileri İstanbul Boğazı’nda sahne alacak.

İstanbul Boğazı’nda, 9 Ağustos 2024 Cuma günü hip-hop fırtınası esecek. En bilinen hip-hop sanatçıları sahne alacak.’Hip Hop is Back’ adlı etkinlik, hip-hop müziğinin bilinen isimlerini ve sokak sanatlarının en yetenekli temsilcilerini bir araya getirerek katılımcılara kültürel şölen sunacak.

Lüks bir yatın üzerinde düzenlenecek olan bu etkinlik, gece boyunca sürecek ve hip-hop kültürünü tüm yönleriyle deneyimleme fırsatı sunacak. Yener Çevik, Cash Flow, Defkhan, Şam, Era7capone, Muşta, Orchi ve Tüzün gibi Türkiye’nin en popüler hip-hop sanatçılarının canlı performanslar sergileyecek. Ayrıca, Abugat, D3 ve Darpo’nun enerjik performansları da etkinliğe renk katacak.

Gece boyunca Berkay Duman ve Akawa’nın setleri, katılımcıları dans pistinde tutacak. Bu deneyimli DJ’lerin hip-hop ve rap müziğin en sevilen parçalarını çalarak geceye ritm katacağı etkinlikte, müziğin durmaksızın devam edeceği bir gece yaşanacak.

Etkinlik, 9 Ağustos Cuma günü saat 17:00’de başlayacak ve gece 01:30’a kadar sürecek. Biletler Passo üzerinden satışa sunuldu.