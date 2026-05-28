Öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Güngören Mazlum Caddesi ile Zübeyde Hanım Caddesi'nde çok sayıda iş yerini su basarken, esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Şiddetli yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı. Bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar yağıştan korunmak için saçak altlarına sığındı.

Mahalle sakinleri ise bölgede her yağış sonrası benzer manzaraların yaşandığını belirterek altyapı sorununun çözülmesini istedi.