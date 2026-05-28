Sosyal belediyecilik anlayışıyla faaliyet gösteren 'Alo Evlat' projesi kapsamında ekipler, bayram süresince ilçedeki yaşlıları hanelerinde ziyaret etti. Büyüklerin kapılarını çalan görevliler, onlarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyaret ettikleri evlerde büyüklerin ellerini öperek çikolata ve çeşitli ikramlarda bulunan ekipler, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman'ın selamlarını iletti.

Belediyeden yapılan açıklamada, Alo Evlat Sağlık Kulübü'nün yalnızca sağlık ve bakım hizmeti sunmakla kalmayıp, ilçedeki büyüklerle güçlü bir gönül bağı kurarak her an yanlarında olmaya devam ettiği vurgulandı.