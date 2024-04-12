İstanbul’da Ramazan Bayramı’nın son gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, Eminönü’nde yoğunluk oluşturdu. İnsan selinin oluştuğu o anlar fotoğraflara yansıdı.

İstanbul’da bayramın son gününde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Zaman zaman vatandaşlar yoğunluk nedeniyle adım dahi atamadı. Kalabalık nedeniyle Sirkeci ve Eminönü’nde vatandaşlar güçlükle yürürken bazı vatandaşların ise uzun kuyrukları beklemeyerek demir korkuluklardan araç trafiğinin olduğu yola atladı. Vapur iskelesi ile tramvay istasyonu arasındaki kalabalık caddeye kadar uzanırken, trafik polislerinin ise araçlar arasında yürüyen yayaları uyarması dikkat çekti.