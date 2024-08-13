İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde araç içinde tartıştığı Hüseyin Murat Ekinci’yi silahla başından vurarak ağır yaralayan şahıs yakalandı. Şahsın olayı alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleştirdiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Akşemsettin Mahallesi’nde gece saatlerinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre Hüseyin Murat Ekinci’yi yaralı olarak araç içinde gören vatandaşlar kaza ihbarında bulunarak polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ekinci’yi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırırken başından silahla vurulduğunu tespit etti. Ekinci’nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada Ekinci’yi yanında bulunan A.B.Ö.’nün vurmuş olabileceğini tespit etti. Polisin yürüttüğü çalışma neticesinde yakalanan A.B.Ö.’nün çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Alacak verecek meselesi yüzünden vurmuş

Polis ekipleri şahısa yönelik yaptığı sorgulamasında A.B.Ö.’nün Ekinci’yi alacak-verecek meselesi yüzünden vurduğunu öğrendi. A.B.Ö. emniyetteki sorgulamanın ardından, “Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi.