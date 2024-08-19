Zengin içeriğiyle dünya standartlarında bir yaşam festivali deneyimi sunan İstanbul Festivali’nde 17 günlük serüven tamamlandı. Festivalin son gününde sahnede son dönemin parlayan isimlerinden Melike Şahin vardı.İSTANBUL (İGFA)- 2-18 Ağustos tarihleri arasında Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde 17 günlük eğlence maratonu Melike Şahin konseriyle sonlandı. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde Türkiye’den ve dünyadan 30’u aşkın sanatçı sahne aldı.

İstanbul Festivali’nin son gününde on binlerce İstanbullu’ya sevilen şarkılarını seslendiren Melike Şahin, sahne performansı ve eşsiz sesiyle izleyenleri büyüledi. Ünlü sanatçı konserinde Diva Yorgun, Ortak, Pusulam Rüzgâr ve Yol Arkadaşım gibi şarkılarını sevenleriyle buluşturdu.

17 gün boyunca İstanbullular’a kapılarını açan İstanbul Festivali, ziyaretçilerini müziğe ve eğlenceye doyurdu. İçerisinde çeşitli oyun, yeme içme ve eğlence alanları barındıran festivale bu yıl da ilgi oldukça yoğundu.