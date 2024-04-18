Başakşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un 39 ilçesinin katılımıyla düzenlenen İstanbul Gençlik Oyunları’nda, liseler arası müzik ve şiir yarışmasının final heyecanı yaşandı. Ödül törenine katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Gençler geleceğimizin umudu, sanatın ve kültürün taşıyıcıları“ ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından İstanbul’un 39 ilçesinin katılımıyla düzenlenen İstanbul Gençlik Oyunları’nda, müzik ve şiir alanında final gerçekleştirildi. Liseler arası gerçekleştirilen müzik ve şiir yarışmasında en güzel sesler sahnede performanslarını ortaya koydu. Bahçeşehir Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen görkemli finale ilgi büyük oldu. Yarışma sonunda müzik yarışması erkek ses kategorisi, müzik yarışması kadın ses kategorisi ve şiir yarışmasında kazanan adaylar ödüllerine kavuştu. Programa Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, yarışmacılar ve aileleri katıldı. Şiir kategorisinde Borsa İstanbul Başakşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Mustafa Ozan Barın birinci oldu. Müzik kategorisinde ise erkeklerde 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nden Berk Bülbül birinci olurken, kadınlarda Alaeddin Yavaşca Güzel Sanatlar Lisesi’nden Nevin Mehir Gür birinciliğe hak kazandı.

“Gençler üretkenliklerini ve sanatsal becerilerini ortaya koyacaklar”

Finale kalan gençleri tebrik eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İstanbul Gençlik Oyunları kapsamında düzenlenen muhteşem bir etkinliğin heyecanını hep beraber yaşadık. Bugün, müzik ve şiirin eşsiz dünyasına birlikte yolculuk ettik. Gençlerimiz sadece yarışmadı, üretkenliklerini ve sanatsal becerilerini de sergilediler. Şiir kategorisinde, İstanbul genelinden yüzlerce başvuru arasından seçilen 10 öğrencimiz, değerli şairimiz Erdem Beyazıd’ın eserlerini seslendirerek, sanatın gücünü bir kez daha bizlere hatırlattılar. Sadece Başakşehir’imizin gençleri değil ilçe dışından da öğrencilerimiz buradaydı. Müzik kategorisinde ise ön eleme aşamasında, titizlikle seçilen ve müzik akademisi öğretmenlerimizden oluşan bir jüri, yüzlerce yetenek arasından enleri belirlemek için çalıştı. Sizler, geleceğimizin umudu, sanatın ve kültürün taşıyıcılarısınız” ifadelerini kullandı.