Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla İstanbul Hava Müzesi'nin ücretsiz ziyaret edilebileceğini açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla İstanbul Hava Müzesinde Atatürk fotoğrafları sergisi ziyarete açılmış olup müze girişleri 10 Kasım’da tüm ziyaretçiler için ücretsiz olduğu açıklandı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1855247524660928978

Diğer bir açıklamada ise 10 Kasım Atatürk'ü anma günü dolayısıyla Askerî Müzelerimiz tüm halkın ziyaretine açık olduğu belirtildi.