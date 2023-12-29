Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında, İstanbul Havalimanı’na uçuş yapan 100’üncü havayolu şirketi Air China düzenlenen törenle seferlere başladı.

İGA İstanbul Havalimanı, “Türkiye Cumhuriyeti’in 100’üncü yılında 100 havayolu” hedefine ulaştı. Air China’nın uçuşlara başlamasıyla birlikte İstanbul Havalimanı, dünyaya en fazla sayıda hizmet veren üç havalimanından biri oldu. İstanbul Havalimanı’nın hizmet verdiği 4’üncü Çin menşeili havayolu şirketi olan Air China’nın, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’den gerçekleştirdiği ilk uçuşun ardından bir tören düzenlendi. Törene Çin’in İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jain, İGA İstanbul Havalimanı CEO Vekili Selahattin Bilgen ve diğer davetliler katıldı.

“Air China’nın da katılmasıyla dünyada en çok havayolu şirketinin uçtuğu ilk üç havalimanından birisi olduk”

Air China’nın Pekin’den gerçekleştirdiği ilk uçuş için düzenlenen törende konuşan İGA CEO Vekili Selahattin Bilgen, "Geçen yıl dünyanın en fazla turist ağırlayan 4’üncü ülkesi olduk. TUİK verilerine göre bu yılın ilk 6 ayında turizm gelirlerimiz yüzde 27 arttı. 2023 yılının ilk 11 ayında İstanbul’a gelen 16 milyon turistten 11 milyonundan fazlası İGA İstanbul Havalimanı’nı kullandı. Önümüzde yeni hedeflerimiz hedef coğrafyalarımız ve büyük bir potansiyel var. Buradan alacağımız payı arttırmak için hedeflerimizi, iş birliklerimizi ve geliştirerek sürdüreceğiz. İGA İstanbul Havalimanı olarak bölgenin en önemli küresel aktarma merkezlerinden biri olmamız nedeniyle 61 havayolu şirketi ile başladığımız bugün 100’ncü havayoluna ev sahipliği yapan bir konuma ulaşmış oluyoruz. Bunu hem havacılık sektörüne hem de ülke turizmine katkı sağlayacak bir başarı olarak görüyoruz. Bugün Air China’nın da katılmasıyla dünyada en çok havayolu şirketinin uçtuğu ilk üç havalimanından birisi olduk" dedi.

“ 2024 yılının ilk altı ayında 5 havayolu daha gelecek”

2024 yılında İstanbul Havalimanı’na 5 havayolunun daha uçuş başlatacağını söyleyen Bilgen, "2024 yılında ise hedefimiz yaklaşık 85 milyon yolcuyu ağırlamak. Bu doğrultuda hedef coğrafyalar üzerinde görüşmelere devam ediyoruz. 2024 yılının ilk 6 ayında ise 5 yeni havayolu daha havalimanımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Yakın zamanda yeni havayollarının da havalimanımıza katılmasıyla birlikte dünyanın en çok operasyon yaptığı havalimanı olarak bu anlamda da dünyada zirveye ulaşacağız. Çin ve Uzak Doğu destinasyonlarına ek olarak Kuzey Amerika ve Asya’daki hedeflerimiz devam ediyor. Amerika ve Kanada’da yılda 1 milyondan fazla yolcu seyahat ediyor. Bu yolculardan yarısından fazlası yeterli sayıda uçuş olmadığı için ülkemize indirekt yollarla geliyor. Amerika’dan ve Kanada’dan Türkiye’ye uçmak isteyenlerin yarısından fazlası başka yerlerden aktarma yapmak zorunda kalıyor. Bu ciddi potansiyeli göz ardı edemeyiz. Galataport ile planladığımız iş birliği ile gemi gezileriyle uçuşlarımızı birleştirip buradaki payımızı arttırmayı düşünüyoruz."