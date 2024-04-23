İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Havalimanı’nda çocuklara balon, yüz boyama, sihirbaz gösterileri düzenlenirken bando ekibi de gösteri yaptı.

İstanbul Havalimanı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel organize edilen kutlamalar ve çerçevesinde, kara ve hava tarafında gerçekleştirilen bando gösterisi ve etkinliklerle başta çocuklar olmak üzere tüm yolcular keyifli vakit geçirdi. Uçuşlarını bekleyen çocuk yolcular, yüz boyama, sosis balon etkinliği, sihirbaz gösterileri ile doyasıya eğlenirken, ailelere pamuk şeker, patlamış mısır ve kağıt helva ikram edildi. Kutlamaların yanı sıra, havalimanında görevli kişilerin 4-6 yaş arası çocukları dış hatlar giden yolcu bölgesinde bulunan FoodİGA’da düzenlenen Master Chef Junior atölyesinde çikolatalı kurabiye yaptı. Yapılan çikolatalı kurabiyeler, havalimanını ziyaret eden yolcuların çocuklarına dağıtıldı. “Çocuktan çocuğa bir hediye” konsepti ile pişirilen kurabiyeler uçuşları öncesi yerli ve yabancı çocuk yolcular ve aileleri tarafından tadıldı.