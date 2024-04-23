Ankara-Bilkent Üniversitesi’nden bir grup gönüllü, Mustafakemalpaşa’nın Tatkavaklı ilk ve ortaokuluna kütüphane kurdu.

‘Güneş Köyden Doğuyor’ (GÜNKÖY) temalı toplumsal duyarlılık projesi çerçevesinde kütüphaneye kavuşan öğrenciler, üniversitelilerle birlikte keyifli bir zaman geçirdi.

Bilkent Üniversitesi’nde gönüllü 55 öğrenci, ‘Güneş Köyden Doğuyor’ (GÜNKÖY) temalı toplumsal duyarlılık projesi çerçevesinde 20-21 Nisan 2024 tarihlerinde ziyaret ettikleri Tatkavaklı ilk ve ortaokulunu kütüphane ile donattı.

Çocukların bilgiye kolayca erişebilmeleri ve keyifli zaman geçirmeleri amacıyla hareket eden Bilkentliler, nitelikli eğitimin vazgeçilmezi olan zengin ve donanımlı iki kütüphaneyi gece-gündüz çalışarak 2 günde Tatkavaklı’ya kazandırdı. İlkokul ve ortaokula kazandırılan yüzlerce kitaplık kütüphanenin yanı sıra üniversiteli grup, müzik, resim, sanat, spor, fen, tiyatro ve dans etkinlikleri ile Tatkavaklı’daki öğrencilerle unutulmayacak hatıralar biriktirdi.

Tatkavaklı İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Yücel Dersin; “Bu süreçte; öncelikle Bilkent Üniversitesi GÜNKÖY projesi gönüllüsü öğrencilerine, projenin gerçekleşmesi sürecinin başlamasından bitimine kadar bizlerden desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürümüz Veysel Çalık’a, iki gün boyunca yanımızdan hiç ayrılamayan her işimizde bizlere yardımcı olan Mahalle Muhtarımız Mehmet Orak’a, Belediye Başkanımız Şükrü Erdem’e, Tat Gıda fabrikasına, Okul Aile Birliği Başkanımız

Nur Demir’e, pansiyonunda öğrencileri misafir eden Züferbey İmam Hatip Ortaokulu idarecilerine ve Tatkavaklı İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri ve idarecilerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.