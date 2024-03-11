Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan İstanbul Havalimanı’nda Ramazan ayı için terminalde kurulan ’Ramazan Köyü’ yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Ramazan Köyü’nde yolculara iftar kumanyalarının yanı sıra şerbet, pamuk şekeri ikram edildi.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Ramazan ayı nedeniyle dış hatlar arındırılmış salonda Ramazan Köyü’nü hizmete açtı. Ramazan kültürünü, dünyanın dört bir yanından gelen misafirlere tanıtmayı amaçlayan İstanbul Havalimanı’nda kurulan Ramazan Köyü’nde ay boyunca çeşitli etkinlikler yapılacak. Geleneksel kostümlerle yolcuları karşılayan Ramazan Köyü karakterlerinin seslendirdiği maniler uçuşlarını bekleyen yolculara keyifli dakikalar yaşatıyor. Havalimanına kurulan alanlarda yolcular müzik dinletileri, ebru, ahşap boyama ve hat sanatı gibi atölyelerden ücretsiz faydalanabilecek. Çocuklu aileler aynı zamanda giden yolcu katına kurulan lunaparkta, atlı karınca, dönme dolap, gondol ve trambolinde vakit geçirebilecek.

Yolculara özel kumanya

Türkiye’nin şeflerinden Ebru Baybara Demir’in özenle hazırladığı kumanyalar her gün iftarda yolculara sunulacak. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ne özel tatları içeren menüdeki malzemeler, deprem bölgesindeki üreticilerden temin ediliyor. İGA İstanbul Havalimanı’nın yeme içme alanlarının işletmesini yürüten TRU Ağırlama Hizmetleri ve Perakende Grup iştirakının işbirliğiyle hazırlanarak paketlenen iftar kumanyalarıyla yolcular oruçlarını terminalde açabilecek.