İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 25 yıl önce ilk yolcularını ağırladığı, doğduğu yer olan ilk terminal binası, 'Terminal 1 Renovasyon Projesi' kapsamında 1. Fazı yeni vizyonuyla hizmete açıldı.

Türkiye'nin 2'nci, Avrupa'nın 9'uncu en yoğun havalimanı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın hızlı büyümesine paralel olarak ek kapasite sağlayacak olan Terminal 1'in, yapımı tamamlanan Faz-1 bölümü düzenlenen törenle hizmete açıldı. Artan yolcu talebi doğrultusunda, havalimanı kapasitesini ve yolcu konforunu güçlendirmeye yönelik hayata geçirilen proje kapsamında; ana terminal olarak kullanılan Terminal 2, Terminal 1'e 240 metre uzunluğundaki bağlantı köprüsüyle entegre edildi. Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının da tamamlanmasıyla birlikte Terminal 1'in Sabiha Gökçen'e yıllık ilave 5,5 milyon yolcu kapasitesi kazandırması hedefleniyor. Terminal 1 Renovasyon Projesi'nin Faz-1'i T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı iştiraki Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ ile İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yatırım, Yapım ve İşletme A.Ş. (ISG) iş birliğinde toplam 70 milyon euro yatırımla hayata geçirilirken, devam eden Faz-2 ve Faz-3 çalışmalarının ise 2026 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Terminal 1'in tam kapasite hizmete girmesiyle birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, İstanbul'un büyüyen ulaşım ihtiyaçlarına çözüm sunmakla kalmayıp, Türkiye'nin uluslararası hava trafiğindeki payını artırarak küresel havacılık arenasındaki konumunun daha da güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak.

24 bin metrekarelik T1, özel bir köprü sistemiyle T2'ye bağlandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda titizlikle yürütülen T1 yenileme ve aktivasyon projesinin bel kemiğini özel bağlantı köprüsü oluşturuyor. T1 ve T2 terminal binaları, Türkiye'de ilk kez uygulanan iki ayak açıklığı arası 80 metre olan, 240 metre uzunluğunda çelik bir köprüyle birbirine bağlandı. Toplam 24 bin metrekarelik büyüklüğe sahip olan uydu terminal T1, mevcut terminal T2'nin Dış Hatlar 201 no'lu kapısından köprüyle bağlanarak havalimanına mevcut kapılara ek olarak 9 noktada toplam 18 biniş kapısı kazandıracak. Açılan Faz 1 bölümünde 5 noktada 10 biniş kapısı bugün itibarıyla hizmete alındı. Yenilenen T1 terminalinde bin 300 kişilik oturma kapasitesinin yanı sıra çocuk oyun alanları, yeme - içme - alışveriş kioskları, hac ve umre yolcusu misafirler için ihram giyinme odası ve mescit bulunuyor. Yolcular ana terminal binasından (T2) check-in, bagaj ve pasaport işlemlerini tamamladıktan sonra T1'e yürüyen bantlar sayesinde kolaylıkla geçiş yapabilecek.

'Türkiye'yi havacılığın parlayan yıldızı haline getirdik'

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul ve Türkiye için önemini vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'Son 23 yılda hayata geçirdiğimiz cesur ve vizyoner politikalarla, Türkiye'yi havacılıkta dünyanın parlayan yıldızı haline getirdik. 32 tane havalimanını 23 yıllık periyodda ülkemiz sivil havacılığına kazandırdık. Her yıl ortalama 1,4 havalimanını hizmete açarak, gökyüzünde sınır tanımayan bir Türkiye inşa ettik. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı da yalnızca bir altyapı projesi değil; İstanbul'un ve ülkemizin havacılık vizyonuna adanmış, geleceğe uzanan bir mirastır. Burası, Türk havacılığının parlayan yıldızını daha da ışıldatan bir sembol olarak faaliyetlerine güçlenerek devam edecektir' ifadelerini kullandı.

'Savunma sanayini geleceği şekillendiren bir mühendislik disiplini olarak görüyoruz'

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nın Savunma Sanayii bünyesindeki havalimanı olduğunu vurgulayarak 'Bizler savunma sanayini yalnızca bugünün ihtiyaçlarının karşılanmasının ötesinde, geleceği şekillendiren bir mühendislik disiplini olarak görüyoruz. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanımız 23 havayolu ile 54 ülkede, 39'u iç hat ve 115'i dış hat olmak üzere toplamda 154 noktada bağlantı sağlayan, ülkemizin en stratejik havacılık merkezlerinden biri konumundadır. Yaklaşık 70 milyon avroluk yatırım bedeliyle hayata geçirilen bu projemiz; havalimanının yolcu kapasitesine 5,5 milyon ilave katkı sağlayacak ve Sabiha Gökçen'i 50 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verebilen bir terminal kampüsü seviyesine taşıyacaktır' dedi.

'Terminal 1'i yeniden hayata geçirirken geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturuyoruz'

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır ise, 'Bugün içinde bulunduğumuz Terminal 1, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hafızasıdır. İlk yolcuları karşılayan, ilk uçuşlara ev sahipliği yapan bu yapı; operasyon dışı kaldığı dönemlerde dahi bu meydanın ruhundan hiçbir zaman kopmamıştır. Bugün Terminal 1'i yeniden hayata geçirirken, aslında geçmişle geleceği aynı çatı altında buluşturuyoruz' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi gerçekleştirilerek yenilenen vizyonuyla Terminal 1'in Faz-1 bölümü hizmete açıldı.

Yenilenen Terminal 1'de düzenlenen açılış törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, İstanbul Valisi Davut Gül, Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Halil Avşar, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, HEAŞ Genel Müdürü Faruk Kacır, Sabiha Gökçen Havalimanı (ISG) terminal işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, havalimanı ekosistemindeki paydaş kurumların üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.