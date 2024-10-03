İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılı ilk 9 ayına ilişkin emniyet verilerini açıkladı. Vali Gül, “Bu yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, 2024 yılı Ocak-Eylül ayları arasında İstanbul’da meydana gelen asayiş olaylarının verilerini AFAD binasında gerçekleşen basın toplantısında açıkladı. Toplantıya Vali Yardımcısı Hasan Gözen, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Serkan Tezel eşlik etti.

“1’i bombalı, 1’i silahlı, 1’i silahlı-bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi”

Toplantında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, “Bu yılın ilk 9 ayında terör örgütlerine karşı yapılan 2 bin 732 operasyonda 5 bin 567 şahıs yakalandı, 531 şahıs tutuklandı, 532 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 1’i bombalı, 1’i silahlı, 1’i silahlı-bombalı ve bıçaklı olmak üzere 3 terör eylemi engellendi. Ele geçirilen 8 milyon 483 bin TL ile terörizmin finansmanına darbe vuruldu. Bölücü terör örgütü başta olmak üzere tüm terör yapılarına karşı amansız bir mücadele veren güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum” dedi.

“Hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir”

Kanunların üstünlüğüne dikkat çeken Vali Gül, “Terörle mücadelede olduğu gibi organize suçlarla mücadelemize de tavizsiz devam ediyoruz. Kendini kanundan nizamdan üstün gören bu şehir eşkıyalarına yönelik olarak 2024 yılının ilk 9 ayında 193 operasyonda 148 suç çetesi çökertildi. Bin 595 şahıs yakalandı, 964 şahıs tutuklandı, 417 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 32 milyar 535 milyon Türk lirası değerinde mal varlığına el konuldu. Şunun özellikle altını çiziyorum. Hiç kimse devletimizden daha büyük, kanunlarımızdan daha üstün değildir. Hemşehrilerimizin, şehrimizin huzurunu kaçıran herkes karşısında devletimizi, güvenlik güçlerimizi bulacaktır” şeklinde konuştu.

“Dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmamız gerektiğini hep söylüyorduk”

Dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışılması gerektiğini söyleyen Vali Gül, “Mücadelemizin en önemli başlıklarından biri de asayiş. 4 bin 4 ekibimizde görev yapan toplam 31 bin 947 polisimiz, jandarmamız ile hamdolsun, suç oranlarını düşürmeye, aydınlatma oranlarını artırmaya devam ediyoruz. Bu yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre Sayın Bakanımızın öncülüğünde büyük başarılar elde ettik. İstanbul’umuzun her karışında 7 gün 24 saat fedakârca görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde kişilere karşı işlenen 8 önemli suçta yüzde 9 buçuk, mal varlığına karşı işlenen en önemli 9 suçta ise yaklaşık yüzde 27 oranında azalma sağlandı. Aynı zamanda kişilere karşı işlenenlerde yüzde 98 buçuk, mal varlığına karşı işlenenlerde ise yüzde 80,4 aydınlatma oranlarıyla geçen yılki oranların üzerine çıkıldı. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlara baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre otodan hırsızlık yüzde 59, kapkaç yüzde 57, yankesicilik yüzde 44, oto hırsızlığı yüzde 47, evden hırsızlık yüzde 38 oranında azaldı. Dolandırıcılık suçuyla ilgili daha çok çalışmamız gerektiğini hep söylüyorduk” ifadelerini kullandı.

“Çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 117 bin 835 şahıs yakalandı”

Çeşitli suçlardan arananların sayısıyla ilgili bilgi veren Vali Davut Gül, “Asayiş suçlarına baktığımızda bu yılın suç oranları, geçen seneden daha düşük. Altını çizerek söylüyorum bu düşüşleri bundan sonraki aylarda da görmeye devam edeceğiz. Çünkü çeşitli suçlardan kimi beş, kimi on ve daha fazla yıldır aranan 117 bin 835 şahıs yakalandı. Özelikle 7 önemli yakalama oranımız yüzde 37 arttı. 4 Bu şahısların yakalanması demek, malvarlığına karşı suçlarda ve kişilere karşı işlenen suçlarda azalma demektir. Nitekim paylaştığımız tablolar da bunu göz önüne seriyor. Hemşehrilerimiz müsterih olsunlar. Bu konuda yanlış algı yapanlara asla prim vermesinler” şeklinde konuştu.

“2024 yılının ilk dokuz ayında 15 bin 245 silah ele geçirildi, 17 bin 407 kişi yakalandı”

Ruhsatsız silah konusuyla ilgili konuşan Vali Davut Gül, “Üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir konu da ruhsatsız silah. 2024 yılının ilk dokuz ayında 15 bin 245 silah ele geçirildi, 17 bin 407 kişi yakalandı. Bu alandaki çalışmalarımız tavizsiz devam edecektir. Bütün birimlerimizle mücadele verdiğimiz alanlardan biri de uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Bir babanın yüreği üzüntüden nasıl çarpıyorsa, bir annenin nasıl canı yanıyorsa bizim de bu konuya bakışımız öyle. Bu konuda en büyük destekçimiz olan sizler aracılığıyla şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Bu bataklığa bir kişinin bile düşmesine gönlümüz razı değil. Bu illetle canla başla mücadele eden güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucunda bu yılın ilk dokuz ayında imal ve ticarete yönelik 7 bin 353 operasyonda 512 bin 696 şahıs yakalandı, 5 bin 552 şahıs tutuklandı, 3 bin 597 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 18 ton uyuşturucu, 32 milyona yakın hap, 7 bin 984 kök kenevir ele geçirildi. Uyuşturucuyla mücadelede etkin bir iletişim ve vatandaşlarımızdan gelen ihbarların, bilgi akışının çok önemli olduğu hepimizin malumu. Bu anlayışla hayata geçirilen Narkotik Vaka Analiz Sistemi yani NARVAS’a son dokuz ayda yapılan ihbar sayısı 29 bin 193 Bu kapsamda yapılan 7 bin 947 operasyonda 12 bin 696 şüpheli yakalandı. Hemşehrilerimize bu konudaki duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. El birliğiyle, güç birliğiyle zehir tacirlerine göz açtırmayacağımıza, evlatlarımızı bu illetten uzak tutacağımıza yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Birimizin sevinci; kimsenin işine, evine, sevdiklerine ulaşmasına mani olmamalı”

Düğün konvoyları, silah kullananlarla ilgili işlemlerin yapıldığını ifade eden Vali Gül, “Ülkemizdeki araç sayısının yaklaşık 5’te birine sahip şehrimizin en önemli başlıklarından biri de trafik. Hemşehrilerimizin evlerine, işlerine, okullarına zamanında yetişebilmesi, güvenli ve akıcı bir trafik için 5 bin 583 personel, 815 ekiple görevimizin başındayız. Bütün hemşehrilerimizin güvenliği için bu yılın ilk 9 ayında 12 milyondan fazla denetim yaptık. Buna rağmen 44’ü motosiklet ve motorlu bisiklet olmak üzere meydana gelen 117 ölümlü kazada maalesef 130 vatandaşımız hayatını kaybetti. 30 bin 539 vatandaşımız yaralandı. Trafik kurallarına uymayan, yasa dışı çakar taktığı tespit edilen araçlara 2 bin 630 Türk lirası cezai işlem uygulandı. Bu noktada hem yayalarımızdan hem de sürücülerimizden öncelikli ricam: Lütfen ama lütfen kurallara uyalım. Özellikle motosiklet, elektrikli scooter ile yola çıktığımızda daha dikkatli olalım. Yeri gelmişken şunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaman zaman medyada karşımıza çıkan asker uğurlaması, düğün konvoyu ve benzeri sebeplerle trafiğin aksatılmasını, silah kullanılmasını asla müsaademiz yok. Bu bir suçtur. Ciddi yaptırımı vardır. Birimizin sevinci; kimsenin işine, evine, sevdiklerine ulaşmasına mani olmamalı” diye konuştu.

Göç konusu ile ilgili açıklama yapan Vali Gül, “Göç İdaremizin ve güvenlik güçlerimizin insani değerlerden, hukuktan taviz vermeden yürüttükleri çalışmalar neticesinde düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığında büyük yol kat ettik. 1 milyon 51 bin 228 yabancının yaşadığı şehrimizde insan kaçakçılarına karşı ilk dokuz ayda yapılan 244 operasyonda 560 şahıs yakalandı, 164 şahıs tutuklandı, 88 şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. 116 araca el konuldu. Dünyada bir ilk olan 100 Mobil Göç Noktası aracımızla 493 binden fazla yabancının kontrolleri gerçekleştirildi. 54 bine yakın düzensiz göçmen tespit edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı. Aldığımız tedbirlerle yangın riskini en aza indirdik, geride bıraktığımız yaz mevsiminde; 311 ekip, 23 TOMA, 7 İHA, 18 dron, 2 helikopter, 36 video kamera, 71 foto kapan, bin 400 personel ile ormanlarımızı koruduk. Kontrollerimiz bundan sonrada devam edecek. Yaz mevsiminin başından itibaren 436 kilometrelik deniz sınırına sahip şehrimizde maalesef, 197 boğulma vakasında 92 kişi hayatını kaybetti. Hem sahil ve plajlarımızın güvenliğini sağlamak hem de boğulmaları engellemek için 8 bin 176 ekip, 922 personel ile denetim ve kontrollerimize devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantı valinin açıklamasından sonra sona erdi.