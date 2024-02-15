Gümrük Muhafaza ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı’nda 430 kilogram uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 kilogram uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 13 ton siyah çay ele geçirildi.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Narkokim birimlerince gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları kapsamında, yurt dışından gelen ve transit olarak bir Avrupa ülkesine gönderilmek istenilen hava kargo gönderisi şüpheli bulunarak incelemeye alındı. Yapılan detaylı arama esnasında, narkotik dedektör köpeklerin de kolilere tepki vermesi üzerine ekiplerce açılan kolilerin içerisinde 430 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olarak olan uyuşturucu madde yakalamasıyla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülüyor.

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Kapıkule Gümrük Sahasına gelen araçlar mercek altına alındı. Şüpheli görülen bir tır aracı, x- ray araç tarama sistemine sevk edildi. Narkokim birimlerince yürütülen kontrollerde, araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama işlemi gerçekleştirildi.

Yapılan kontroller neticesinde, profesyonelce gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere toplam 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olarak belirlenen uyuşturucu madde yakalamasıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise, yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Türkiye’ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli görülerek mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan incelemeler ile birlikte Ticaret Bakanlığı teknoloji sisteminin uyarı vermesi sonucu tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluklara rastlanıldı. Detaylı kontrollerde bulunan ekiplerce beyan edilen odun kömürü harici, çuvallara konulmuş halde 13 bin kilogram (13 ton) siyah çay ele geçirildi.

Ele geçirilen siyah çayın piyasa değerinin 4 milyon 48 bin Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.