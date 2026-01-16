Edinilen bilgilere göre, birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 13 Temmuz 2018 tarihinden bu yana yaklaşık 7 yıldır aranan Zafer B. isimli şahsın izine rastlandı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ile Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda firari, Pendik'te yakalandı. Yakalanan hükümlü, adli işlemlerin yapılması amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği'ne teslim edildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Zafer B. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA