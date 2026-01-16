Sağlık Bakanlığı'nca Tekirdağ'a tahsis edilen 6 adet yeni ambulans törenle hizmete alındı.

Valilik önündeki törende konuşan Vali Recep Soytürk, sağlık hizmetlerinin her geçen gün daha da güçlendiğini belirterek, 'Çok şükür sağlık hizmetimiz her geçen gün güçleniyor. Hem hastaneler yapıyoruz hem yeni cihazlar alıyoruz. Çok şükür sıfır ambulanslarımız geldi. Arkadaşlarımız zaten çok hızlı, zamanında müdahale ediyorlar. Ben takip ediyorum ve çok memnunum. Bu araçlarla inşallah daha güzel görevler yapacaklar diye düşünüyorum. Hayırlı olsun, kazasız belasız çalışmalar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Vali Soytürk, yeni ambulansların anahtarlarını şoförlere tek tek teslim ederek görevlerinde kolaylıklar diledi.

Törene İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Lütfi Çağatay Onar'ın yanı sıra protokol üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı.

Yeni ambulansların kent genelinde acil sağlık hizmetlerinin daha hızlı ve etkin sunulmasına katkı sağlaması hedefleniyor.