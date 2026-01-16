Olay, 14 Ocak Çarşamba günü akşam saat 22.00 sıralarında Arnavutköy ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana gelmişti. Polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 şüphelinin kullandığı araçtan 48 yaşındaki Özgür Yurdakul'un cesedi bulunmuş, şahsın silahla başından vurulduğu belirlenmişti. Olayın faillerinin peşine düşen polis ekipleri, Emrah A., Berkay T., ve Murat T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Olayın detayları ortaya çıktı

Olayın şüphelilerinden Emrah A., Berkay T. ve babası Murat T.'nin emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı. Bir süre önce Emrah A.'nın cezaevinden izinli çıkarak geri dönmediği ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. Emrah A.'nın tekel büfesi işleten askerlikten arkadaşı Murat T.'yi arayarak 'Benim gasp yüzünden 36 yıl cezam var, şimdi dışardayım ama bu cezam kesinleşince tekrar içeri gireceğim. Bana yardım edecek kimseyi tanımıyor musun?' diye sorduğu öğrenildi. Bunun üzerine Murat T., işlettiği tekel büfesinde bir yıldır yanında çalışan ve daha önce insan kaçakçılarıyla irtibatı olduğunu bildiği Özgür Yurdakul'dan yardım istedi. Bir süre sonra Özgür Yurdakul bazı kişilerle konuşarak yurt dışına kaçış organize etti. Olay gününde Özgür Yurdakul, Emrah A. ve Berkay T. ile bir araçla Edirne'ye doğru yola çıktı. Tekirdağ'a geldiklerinde Emrah A.'nın insan kaçakçılarıyla yaptığı konuşma sırasında kendisinin başka birilerine teslim edileceğini duyduğunda sinirlendiği ve otomobil hareket halindeyken bir anda silahını çekerek ön koltukta duran Özgür Yurdakul'u başından vurduğu öğrenildi.

'Yanımda oturan Özgür Yurdakul bir anda başından vurularak öldü'

Şüphelilerden Berkay T.'nin polise verdiği ifadesinde, 'Bir anda yanımda oturan Özgür Yurdakul başından vurularak öldü. Ben çok panik yapınca Emrah, benim koltuğa geçmemi ve otomobili kendisinin kullanacağını söyledi. Daha sonra İstanbul'a doğru yola çıktık. Beni de öldürmesinden korktuğum için 'Babama büyük bir sorun var' diyerek mesaj attım. Ceset hala ön koltuktaydı yol boyunca cesedin sağa sola devrilmemesi için arkadan tutmaya çalıştım' dediği öğrenildi.

'Yaya olarak kaçtım, sonra polisi arayıp cinayeti anlattım'

Arnavutköy'e yaklaştıklarında polis noktası ile karşılaştıklarını anlatan Berkay T., 'Polisin 'dur' ihtarına uymayarak, hızla kaçmaya başladık. Ben bu arada sağa sola savrulan cesedi düz tutmaya çalışıyordum. Peşimizdeki polisleri bir an için atlatınca, bir ara sokağa çekerek cesetle birlikte aracı terk ettik. Yaya olarak kaçmaya başladık. Emrah beni de öldürür diye korkumdan onun yanında koştum. Sonra bir fırsatını bulup onun yanından kaçtım. Sonrasında da polisi arayıp cinayeti anlattım' dedi.

Öte yandan olayın faili Emrah A.'nın hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yurt dışında kaçmayı planladığını, olay anında bir anlık sinirle silahını çektiğini alkollü olduğunu ve tam olarak ne olduğunu hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edildiler

Özgür Yurdakul'un araç içerisinde öldürülmesine ilişkin yakalanan şüphelilerden Berkay T., Emrah A. ve Murat T., Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.